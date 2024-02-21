مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل فراولة

تعود النجمة نيلي كريم، للموسم الرمضاني بمسلسل “فراولة” الذي تخوض به سباق دراما رمضان 2024.

وتنافس هذا العام بمسلسل كوميدي لايت والتي خطفت الأنظار بإسمه المختلف مسلسل فراولة في إطار الكوميديا الرائعة بمشاركة عدد من نجوم لتدخل نيلي في السباق الرمضاني هذا العام، والذي يعرض عبر إحدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل فراولة

ويسأل الجمهور عن بعض التفاصيل التي سوف تدور من خلال قصة مسلسل نيللي كريم ”فراولة“ والتي تظهر فيه ابنه حارس عقار في الحي الراقي بمنطقة الزمالك ويجسد دور والدها الفنان حجاج عبدالعظيم.

و"فراولة" فتاة متمردة تحلم بالشهرة والغناء والحرية، وأوهمت السكان بأنها قارئة فنجان من الدرجة الأولي من خلال تجميع المعلومات ولكن كذب المنجمون ولو صدقوا.

تركت فراولة الدجل وعملت مندوبة مبيعات في شركة اكسسورات لبراند عالمي، ونحجت نيللي كريم في تجميع المال وحققت نجاح كبير من خلال المبيعات حتي حلمها تحقق وأمتلكت الشركة.

ومن الفقر للشهرة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي اشترهت فراولة وأصبحت من مشاهير السوشيال بعد أن كانت إبنه بواب انتقلت الي حياة ومجتمع مختلف تمامًا وأصبحت فراولة هانم.

أبطال مسلسل فراولة



يشارك في مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم عدد كبير من الفنانين والذين يلعبوا كبير في التمثيل الكوميدي، ومن بطولة كلًا من:" صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، أحمد فهيم، شيماء سيف، دنيا سامي، توني ماهر، جيلان علاء.

ويعود المخرج محمد علي والذي شارك في مسلسل فراولة من إخراجه بعد غياب عن الدراما، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إنتاج شركة sky limit، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتمي مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم من المسلسلات ذات الـ15 حلقة ويعرض في رمضان مسلسل كوميدي من بطولة النجمة نيلي كريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل 2024.

وعادت نيللي كريم الي الكوميديا الايت بعد نجاح مسلسل 100 وش والتي كانت تجسد فيه دور سكر فتاة من حي شعبي وإصابة درجة أولي تعرفت علي الفنان أسر ياسين لتشاركة النصب علي الطريقة الحديثة ونجحوا في تكوين عصابة كبيرة وتنفيذ العديد من عمليات النصب والسرقة مع مرورهم بمواقف كوميدية خلال هذه العمليات ثم هاجروا الي سويسرا بعد جمع كمية كبيرة من الأموال وقاموا بتهريبها بعد نجاح أكبر عملية نصب حققت لهم الارباح.