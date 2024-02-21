الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل فراولة

فراولة
فراولة

تعود النجمة نيلي كريم، للموسم  الرمضاني بمسلسل “فراولة” الذي تخوض به سباق دراما رمضان 2024.

وتنافس هذا العام بمسلسل كوميدي لايت والتي خطفت الأنظار بإسمه المختلف مسلسل فراولة  في إطار الكوميديا الرائعة بمشاركة عدد من نجوم لتدخل نيلي في السباق الرمضاني هذا العام، والذي يعرض عبر إحدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل فراولة

ويسأل الجمهور عن بعض التفاصيل التي سوف تدور من خلال قصة مسلسل نيللي كريم  ”فراولة“ والتي تظهر فيه ابنه حارس عقار في الحي الراقي بمنطقة الزمالك ويجسد دور والدها الفنان حجاج عبدالعظيم.

و"فراولة" فتاة متمردة تحلم بالشهرة والغناء والحرية، وأوهمت السكان بأنها قارئة فنجان من الدرجة الأولي من خلال تجميع المعلومات ولكن كذب المنجمون ولو صدقوا.

تركت فراولة الدجل وعملت مندوبة مبيعات في شركة اكسسورات لبراند عالمي، ونحجت نيللي كريم في تجميع المال وحققت نجاح كبير من خلال المبيعات حتي حلمها تحقق وأمتلكت الشركة.

 ومن الفقر للشهرة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي اشترهت فراولة وأصبحت من مشاهير السوشيال بعد أن كانت إبنه بواب انتقلت الي حياة ومجتمع مختلف تمامًا وأصبحت فراولة هانم.

مسلسلات رمضان 2024..  قصة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم والأبطال المشاركين

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

أبطال مسلسل فراولة 


يشارك في مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم عدد كبير من الفنانين والذين يلعبوا كبير في التمثيل الكوميدي، ومن بطولة كلًا من:" صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، أحمد فهيم، شيماء سيف، دنيا سامي، توني ماهر، جيلان علاء.

ويعود المخرج محمد علي والذي شارك في مسلسل فراولة من إخراجه بعد غياب عن الدراما، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إنتاج شركة sky limit، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتمي مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم من المسلسلات ذات الـ15 حلقة ويعرض في رمضان مسلسل كوميدي من بطولة النجمة نيلي كريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل فراولة  بطولة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل 2024.

وعادت نيللي كريم الي الكوميديا الايت بعد نجاح مسلسل 100 وش والتي كانت تجسد فيه دور سكر فتاة من حي شعبي وإصابة درجة أولي تعرفت  علي الفنان أسر ياسين لتشاركة النصب علي الطريقة الحديثة ونجحوا في تكوين عصابة كبيرة وتنفيذ العديد من عمليات النصب والسرقة مع مرورهم بمواقف كوميدية خلال هذه العمليات ثم هاجروا الي سويسرا بعد جمع كمية كبيرة من الأموال وقاموا بتهريبها بعد نجاح أكبر عملية نصب حققت لهم الارباح.

txt

مسلسلات رمضان 2024| ماذا قالت هنادي مهنا عن مشاركتها في "عتبات البهجة"؟

فراولة مسلسل فراولة موعد عرض مسلسل فرولة أبطال مسلسل فراولة قنوات عرض مسلسل فراولة قصة مسلسل فراولة حلقات مسلسل فراولة نيللي كريم مصطفي خاطر أحداث مسلسل فراولة فراولة رمضان 2024 عدد حلقات مسلسل فراولة رمضان 2024 دراما رمضان 2024 فريق عمل مسلسل فراولة رمضان مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل فراولة عرض مسلسل فراولة مسلسل فراولة عبر Watch It

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية