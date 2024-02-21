مسلسلات رمضان 2024..  قصة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم والأبطال المشاركين

تتنوع دراما رمضان لعام 2024 وتضم العديد من الفنانيين أبرزهم نيلى كريم وخالد النبوى وأكرم حسنى، وتتألق نيللى كريم فى دراما رمضان لعام 2024 فى مسلسل فراولة، وتكشف الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل المسلسل وقصته والأبطال المشاركين فيه.

قصة مسلسل فراولة

فى مسلسل فراولة لعام 2024 فى رمضان تجسد شخصية بنت فقيرة والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وهذا هو حلم البنت الفقيرة التى تسعى لهذا الأمر من خلال مسلسل فراولة لعام 2024.

تدور قصة مسلسل فراولة فى رمضان 2024 أن كل هذا سيحدث للفنانة نيلللى كريم وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية، ثم تعمل “فراولة في المسلسل” كخبيرة طاقة، وتكون نقطة التحول عندما تعمل فراولة في مبيعات واحدة من كبرى الشركات العالمية.

أبطال مسلسل فراولة

أبطال وصناع مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 هم نيللي كريم و شيماء سيف وصدقي فخربالاضافة إلى الفنان أحمد فهيم وعلا رشدى و حجاج عبد العظيم و دنيا سامى وتونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف

استمرار تصوير مسلسل فراولة

الفنانة نيللي كريم تواصل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “فراولة” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل بقيادة المخرج محمد علي، ليعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل، حيث استقر صناع “فراولة” على عرض العمل خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، نظرًا لبدء تصوير العمل خلال الفترة القليلة الماضية.