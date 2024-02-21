الأربعاء 21 فبراير 2024
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مصر

وزير الرى: حماية 69 كيلومتر من الشواطئ وإعداد استراتيجية للإقتصاد الأزرق لتطوير المناطق الساحلية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتم التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، لافتًا لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر، مشيرًا لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بإستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الإستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقًا للبعد الاجتماعي الذى يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للإستدامة.

وأكد وزير الرى، على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، مشيرًا لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.

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وزير الرى: تدوير 25،80 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى لمواجهة التحديات المائية

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وزير الرى: إدراج المياه الغير تقليدية والتحلية ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2050

وأشار خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية، لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى ووزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للإقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات.

التعامل مع السيول الومضية

  أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافيًا بناءًا على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، مع التحديث الدورى لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول.

السواحل المصرية وزير الري تأثيرات التغيرات المناخية استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق غرف السيول

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