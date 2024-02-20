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مصر

وزير الرى: إدراج المياه الغير تقليدية والتحلية ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2050

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة موقف الدراسات الجارية والدراسات المخطط تنفيذها ضمن المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على تشجيع البحث والإبتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، مشيرًا لأهمية تركيز البحوث التطبيقية على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلى، ودراسات الري الحديث.

تطوير الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٥٠

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطوير الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٥٠ بإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية، لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقًا لإعادة استخدام المياه، وإدراج دراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه.

توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه

كما أكد وزير الرى، على أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين فى مجال المياه خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة كأحد أهم ادوات تطوير عملية إدارة المياه.

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الجدير بالذكر أن "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.

في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور هانى سويلم، على ضرورة الرجوع لأجهزة الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم حال رغبة بعض الجمعيات الخيرية والأهلية حفر آبار للمياه الجوفية.

يأتى ذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية والمياه المتاحة من الآبار الجوفية ومنع اهدارها ومواجهة السحب الجائر وحفر الآبار الجوفية المخالفة.

الموارد المائية والري البحوث التطبيقية مصر وهولندا Water-JCAR التحديات المتنامية الري الحديث

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