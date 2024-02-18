الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى يجرى حركة تكليفات وانتدابات للوظائف القيادية بالقطاعات

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الرى

أصدر الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قرارًا وزاريًا رقم 89 لسنة 2024، بإجراء حركة تنقلات فى هيئات وقطاعات الوزارة، وذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقرر وزير الموارد المائية والري، اعتبارًا من اليوم الأحد، إجراء حركة تكليفات بقطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، حيث تم تكليف المهندس عادل محمد محمد عبد الله، الشاغل الوظيفة كبير مهندسين مدنی بدیوان عام الوزارة، والمكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالسر والقوارير والمناطق البديلة بالقطاع، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والری بشمال شرق سيناء.

كما تم تكليف المهندس محمد کامل محمد دراهم، الشاغل وظيفة كبير مهندسین مدنی بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

انتدابات وتكليفات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

كما أجرى وزير الموارد المائية والري، عددا من الانتدابات والتكليفات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، تضمنت تكليف المهندسة نهاد إبراهیم لاشین شیب الشاغلة وظيفة كبير مهندسين بالمصلحة للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للدراسات الكهروميكانيكية بديوان عام المصلحة.

وأيضا تكليف المهندس صالح محمد موسى عبد العال، الشاغل للمستوى الوظيفي الأول "ميكانيكا" بالمصلحة  للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات كوم أمبو بالإدارة المركزية لمحطات طلمبات مصر العليا الجنوبي، وتكليف المهندس عبد الفتاح أحمد علی محمود، الشاغل للمستوى الوظيفي الأول أ "ميكانيكا" بالمصلحة والمكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للورش وأجهزة التحكم بجنوب الوادي بتوشکی، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات جنوب غرب الدلتا بالإدارة المركزية لمحطات طلمبات جنوب غرب الدلتا.

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كذلك، تم تكليف المهندس أحمد فتحی محمد سعید الشاغل المستوى الوظيفي الأول (أ) "ميكانيكا" بالمصلحة، والمكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات أسوان، يكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للورش وأجهزة التحكم بجنوب الوادي بتوشکی.

وأكد القرار في المادة الثانية، على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ومن خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية برئاسة سالم عبد الله عبد المجيد.

كما أصدر وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا بتكليف المهندسة جيهان حسن عباس محمود، الشاغلة وظيفة مفتش رى بالمستوى الوظيفي الأول "أ" بمصلحة الري، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الفيوم بذات المصلحة.

انتدابات و تكليفات الموارد المائية والري هيئات وقطاعات الوزارة قانون الخدمة المدنية جنوب غرب الدلتا

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