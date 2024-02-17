السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرى: 12،60 مليار جنيه لتأهيل وتبطين الترع فى 8 محافظات 

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

تلقي الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه يجري العمل خلال الربع الأول والثاني من العام المالي (٢٠٢٤/٢٠٢٣) على تنفيذ عدد ٣٤٢ مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت ٣٤ مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى، وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

١٢.٦٠ مليار جنيه لتأهيل الترع بعدد ٢٦٠ عملية فى ٨ محافظات 

حيث جار تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة ١٢.٦٠ مليار جنيه بعدد ٢٦٠ عملية فى ٨ محافظات، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة ١.٥٠ مليار جنيه بعدد ٤٢ مشروعًا فى عدد ٩ محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٨٦٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروعًا فى ٦ محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٣٢٤ مليون جنيه بعدد ٢١ مشروعًا فى ٧ محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٧.٥٠ مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكلين الموقعين لنهو الأعمال على الترعة الفرعية رقم ٤ وأعمال البنية الأساسية بمنطقة المشروع.

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".. جار تنفيذ عدد ١٨٤ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ٨.٧٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة فى ٨ محافظات، كما يجرى تنفيذ ٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٣ مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات.

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وزير الرى: استعدادات مكثفة لأقصى الاحتياجات المائية وحملات إزالة موسعة للتعديات على النيل

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وزير الرى: 556 منشأ متنوعًا للحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي.. فقد تم بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي ١ مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط– المنيا– بني سويف- الفيوم– الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام ٢٠٢٦، ويشتمل المشروع على إنشاء (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف– حجز الإبراهيمية– البدرمان- الديروطية- أبوجبل- إيراد الدلجاوي– الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى ٤٠%.

هذا وتتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة، من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ– مواقع المشروعات– متابعة تواريخ النهو المقررة– موقف التنفيذ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه– طبيعة المشروعات– العائد والجدوى منها)، ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.

١٢ ٦٠ مليار جنيه لتأهيل الترع حياة كريمه الدكتور سويلم محافظات الصعيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة أخطار السيول

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