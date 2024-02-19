مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان 2024، وفى شهر رمضان تكون الدراما المصرية متألقة وبها العديد من النجوم وتتميز نيلى كريم بمسلسلاتها الرائعة فى هذا السياق ترصد الدستور قصة مسلسل فراولة للفنانة نيلى كريم والأبطال المشاركين، وهى التجربة الأولى للفنانة نيلى فى مسلسلات الـ 45 حلقة.

أحداث مسلسل فراولة للفنانة نيلى كريم فى رمضان 2024

تدور أحداث قصة مسلسل فراولة في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

وتدور أحداث مسلسل فراولة، حول رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع، ويُعتبر مسلسل فراولة، التجربة الأولى لـ نيللي كريم، في مسلسلات ذات 45 حلقة.

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شخصية نيلى كريم فى مسلسل فراولة فى رمضان 2024

تجسد نيللي كريم دور ابنة حجاج عبد العظيم حارس العقار، خلال أحداث المسلسل التي تصر على تحقيق أهدافها وطموحها بأن تصبح سيدة ذات شأن في المجتمع وتتصاعد الأحداث، حتى تصبح إنفلونسر مشهورة ولها في علم الطاقة، وتكشف الأحداث حقيقة معرفتها بقراءة الفنجان، ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة بشكل كوميدي.

أبطال مسلسل فراولة فى مسلسلات رمضان 2024

ويضم مسلسل فراولة، بجانب نيللى كريم، مجموعة من النجوم هم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف.