عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطلها أكثر من 10 دقائق بمحطة "الكيت كات"

أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق عن حدوث عطل في أحد قطارات الخط المتجه لمحطة الكيت كات بالخط الثالث تسبب في تأخر الخدمة لبعض مواعيد القطارات، واعتبار محطة العتبة هي المحطة الأخيرة للقادمين من محطة عدلي منصور في اتجاه الكيت كيت لحين التعامل مع العطل، مما أدى إلى توقف القطارات في الاتجاه المعاكس وذلك وفقًا لما أعلنته الإذاعة الداخلية للمترو.

وعادت الحركة إلى طبيعتها بعد تعطلها أكثر من 10 دقائق.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق قالت إنه تم توقيع عقد مع شركة (CAF الإسبانية) في نوفمبر 2021 لتجديد عدد (23) قطارًا، والتي تم توريدها من شركة متسوبيشي اليابانية في الفترة من 1994 حتى 2004 لمدة 65 شهرًا، بالإضافة إلى 24 شهر ضمان لكل قطار، حيث سيتم التعاون بين شركتى كاف الإسبانية ومتسوبيشي اليابانية، حيث إنها الشركة المصنعة للقطارات وتمتلك تكنولوجيا نظم التحكم والقيادة الخاصة بها.

الهدف من المشروع تحسين زمن التقاطر التصميمى (٢ دقيقة ونصف بدلًا من ٤ دقائق ونصف) تحسين الخدمة المقدمة للركاب.‏

وتم تقليل الزحام على أرصفة الركاب ورفع كفاءة التشغيل، كذا تحويل جميع القطارات العاملة على الخط الأول لقطارات مكيفة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن. ‏