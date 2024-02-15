مساحته 12 ألف متر.. مول محطة مونوريل "ستاد القاهرة" الأول من نوعه

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن تقدم الأعمال بمشروع "مول وجراج محطة مونوريل ستاد القاهرة"، مضيفا أنه يُعد مشروعا استثماريا عملاقا، وهو الأول من نوعه وتابع لهيئة ستاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذه على مساحة ١٢ ألف متر ويحتوي على ٢ بدروم يتسع لسعة ألف سيارة، ويخدم هذا الجراج مناطق يوسف عباس ومنطقة الاستاد، كما أنه يعد المحطة الرئيسية لقطار المونوريل.

أضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه يستطيع الراكب (سواء للمترو او المونوريل ) ترك سيارته داخل الجراج بجوار المحطة واستقلال أيا من الوسيلتين للذهاب لعمله أو قضاء مشاغله ثم العودة مرة أخرى لسيارته، توفيرا للوقت والنفقات واستخدام أمثل لوسائل النقل العام بالقاهرة.

وفى سياق متصل، قالت الهيئة القومية للأنفاق، إنه يتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل وغرب النيل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع وغير الملوث للبيئة، ويمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم و22 محطة.

الهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل

وأشارت إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل هو ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية.. إلخ)، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

وأضافت الهيئة أن خط مونوريل شرق النيل يخدم مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

جدير بالذكر أن مشروع مونوريل شرق النيل يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشتمل على (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

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