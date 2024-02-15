الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مساحته 12 ألف متر.. مول محطة مونوريل "ستاد القاهرة" الأول من نوعه

محطة مونوريل ستاد
محطة مونوريل ستاد القاهرة

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن تقدم الأعمال بمشروع "مول وجراج محطة مونوريل ستاد القاهرة"، مضيفا أنه يُعد مشروعا استثماريا عملاقا، وهو الأول من نوعه وتابع لهيئة ستاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذه على مساحة ١٢ ألف متر ويحتوي على ٢ بدروم يتسع لسعة ألف سيارة، ويخدم هذا الجراج مناطق يوسف عباس ومنطقة الاستاد، كما أنه يعد المحطة الرئيسية لقطار المونوريل.

txt

وزارة النقل تخاطب "الأعلى للسيارات" بمقترحات لتوطين صناعتها فى مصر

أضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه يستطيع الراكب (سواء للمترو او المونوريل ) ترك سيارته داخل الجراج بجوار المحطة واستقلال أيا من الوسيلتين للذهاب لعمله أو قضاء مشاغله ثم العودة مرة أخرى لسيارته، توفيرا للوقت والنفقات واستخدام أمثل لوسائل النقل العام بالقاهرة.

وفى سياق متصل، قالت الهيئة القومية للأنفاق، إنه يتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل وغرب النيل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي، مشيرة إلى أنه يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع وغير الملوث للبيئة، ويمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم و22 محطة.

txt

وزير النقل يستعرض خطط ومشروعات الوزارة مع أعضاء مجلس النواب محافظة دمياط

الهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل

وأشارت إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل هو ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية.. إلخ)، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

وأضافت الهيئة أن خط مونوريل شرق النيل يخدم مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

جدير بالذكر أن مشروع مونوريل شرق النيل يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشتمل على (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

"الأنفاق": تقدم الأعمال بحدائق الأهرام ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

بوزارة النقل وزير النقل وزارة النقل مترو الأنفاق أخر تطورات مشروع مونوريل شرق النيل

مواد متعلقة

تداول 23 ألف طن و922 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تالجو ومكيف روسي.. جدول مواعيد قطارات اليوم الخميس خط "القاهرة - الإسكندرية"

"الأنفاق": تقدم الأعمال بحدائق الأهرام ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

وزير النقل يستعرض خطط ومشروعات الوزارة مع أعضاء مجلس النواب محافظة دمياط

جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

"الموانئ الجافة": ميناء أكتوبر له دور هام فى حركة الواردات والصادرات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال