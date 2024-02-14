الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 917 شاحنة 91 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 501 شاحنة، 90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و416 شاحنة وسيارة. 

txt

خلال ديسمبر.. موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 539 ألف طن بضائع عامة


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين الحرية2  وبوسيدون  اكسبريس بينما تغادر العبارة امل  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي EVERST K، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3640 طن بضائع و315  شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1470 راكب بموانيها.

txt

اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي

لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء موانئ وزارة النقل وزير النقل

مواد متعلقة

النقل: جارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربى المتكامل

"النقل" تنشر صورا لتشطيبات محطة مونوريل "المشير طنطاوى"

تعاون بين الأكاديمية العربية والموانئ السودانية في مجال التدريب

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. والعكس

ميناء دمياط يستقبل 13سفنينة بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعه الماضيه

مصدر بهيئة السكة الحديد: قطاع نقل البضائع يتحول من الخسارة إلى الربح

"النقل" تدعم ذوي الهمم في المترو والسكة الحديد (صور)

ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

تحرير 19 محضر مخالفات ضد مخابز في بالغربية

رصد 19 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة