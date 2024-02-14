تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 917 شاحنة 91 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 501 شاحنة، 90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و416 شاحنة وسيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي EVERST K، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3640 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1470 راكب بموانيها.