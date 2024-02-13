الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 13سفنينة بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعه الماضيه

جريدة الدستور


أصدر  المركز الإعلامي بهيئة ميناء دمياط  بيانا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة  .. بينما غادر عدد 15 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة  .

txt

ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة


حركة الصادر من البضائع العامة 32637 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32637 طن تشمل: 1250 طن مخلفات بنجر و7159 طن ملح و3817 طن رمل و1541 طن حديد و10230 طن يوريا و8640 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63358 طن تشمل: 24725 طن ذرة  و 12087 طن قمح و2874 طن خشب زان و9624 طن خردة و300 طن عدس و2539 طن زيت طعام و750 طن مولاس و170 طن منتجات غذائية و1526 طن فول صويا و1300 طن حمص و6563 طن حديد و900 طن سكر. 

txt

ميناء دمياط يتعامل مع 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91611 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119670 طنًا.
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا والفيوم وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنه، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5996 شاحنة.

جدير بالذكر ان الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية  لميناء بورتوفيق بالسويس  لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في اطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
و بدات الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس حيث اكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في اطار سبل توطين صناعة السفن في مصر

ميناء دمياط أرصفة موانيء الهيئة 6 موانئ بحرية ميناء الإسكندرية ميناء

مواد متعلقة

مصدر بهيئة السكة الحديد: قطاع نقل البضائع يتحول من الخسارة إلى الربح

"النقل" تدعم ذوي الهمم في المترو والسكة الحديد (صور)

ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

السكة الحديد تعلن التأخيرات فى مواعيد القطارات على عدد من الخطوط

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة

تداول 16 ألف طن و1090 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواعيد قطارات القاهرة -الإسكندرية اليوم الاثنين

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة إلقاء القمامة علي السكة " فيديو "

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

سامى قمصان يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز حسام حسن

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

قبل الاجتماع الحاسم.. بايدن: لا خيار لتبادل الأسرى سوى الهدنة في غزة

رمضان 2024.. جرائم الاحتلال تظهر فى البوستر الأول لمسلسل مليحة

شوبير يكشف عن موقف ثنائى الأهلى من مواجهة شباب بلوزداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟