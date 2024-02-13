ميناء دمياط يستقبل 13سفنينة بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعه الماضيه



أصدر المركز الإعلامي بهيئة ميناء دمياط بيانا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .



حركة الصادر من البضائع العامة 32637 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32637 طن تشمل: 1250 طن مخلفات بنجر و7159 طن ملح و3817 طن رمل و1541 طن حديد و10230 طن يوريا و8640 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63358 طن تشمل: 24725 طن ذرة و 12087 طن قمح و2874 طن خشب زان و9624 طن خردة و300 طن عدس و2539 طن زيت طعام و750 طن مولاس و170 طن منتجات غذائية و1526 طن فول صويا و1300 طن حمص و6563 طن حديد و900 طن سكر.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91611 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119670 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنه، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5996 شاحنة.

جدير بالذكر ان الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في اطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

و بدات الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس حيث اكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في اطار سبل توطين صناعة السفن في مصر