الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكه الحديد تعلن تاخير فى مواعيد القطارات على عدد من الخطوط

السكه الحديد
السكه الحديد

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأثنين، إنه نظرا لما يتم العمل على إنجازه في عدد من المشروعات القومية التي ترتبط بـالهيئة والهيئات الأخرى، فى هذه الفترة من أعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فقد تقرر تأخير بعض القطارات اليوم الأثنين.

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مواعيد قطارات السكك الحديدية الـVIP على خط القاهرة - أسوان ذهابًا وعودة

مدة تأخير القطارات اليوم الاثنين

خط القاهره / الإسكندرية 20 دقيقة

خط القاهره / أسيوط 60 دقيقة 

خط اسيوط / أسوان 80 دقيقة

خط بنها / بورسعيد 90 دقيقة

خط طنطا / المنصورة / دمياط 45 دقيقة 

خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة 45 دقيقة 

وقدمت لهيئه اعتذارا عن تلك التاخيرات بسبب بعض التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من إنشاء كبارى علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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جدول مواعيد قطارات القاهرة - أسوان الـVIP للذهاب والعودة

جدير بالذكرأن خطوات وزارة النقل نحو التطوير لم تتوقف، حيث إنها تستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين  وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

وكانت السكة الحديد تمتلك، في 2014، 791 جرارا منها (391 جرارا عاطلا - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60% ) 

والآن أصبحت تمتلك 990 جرارا منها (210 جرارات جديدة تم شراؤها – 594 صالح بكفاءة 80% -  186 عاطل "لها عقود تجديدات")،

 وكانت في 2014 الهيئة تمتلك عربات الركاب (2800 عربة ركاب) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65%) 

الان أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شراؤها-  2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") إضافة إلى قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة (6 قطارات) باجمالي (3 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي وتم توريدها وتشغيلها على خطوط شبكة السكك الحديدية. 

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة إلقاء القمامة علي السكة " فيديو "

لهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الاثنين مدة تأخير القطارات التهديات بالمشروعات الحديثة

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مواعيد قطارات السكك الحديدية الـVIP على خط القاهرة - أسوان ذهابًا وعودة

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