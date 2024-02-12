"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة تطوير كافة الموانىء المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

يذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.



بدأت الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلًا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرًا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس، حيث أكد "الوزير" دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.

وشاهد وزير النقل عرض تقديمي حول خطة تطوير الميناء والمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ومنها تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وأعمال حاجز الأمواج بميناء السويس، وكذلك تدعيم أسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة وأعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وعمل عمرات جسيمة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها وتحسين وتطوير خدمات القطر والإرشاد بموانئ الهيئة.

وبعدها توجه وزير النقل لمتابعة التقدم في معدلات إنشاء رصيف جنوبى بالميناء، بطول 310 أمتار، وعرض 20 مترًا، وعمق 8 أمتار، حيث تقوم بانشاؤه شركتي النيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة للإنشاء والطرق – التابعتين للشركة القابضة للطرق والكباري بوزارة النقل وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال وتفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية.