الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة

ميناء السخنة
ميناء السخنة

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لأعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة تطوير كافة الموانىء المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

يذكر أن الفريق  كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.


بدأت الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلًا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرًا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس، حيث أكد "الوزير" دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر. 

txt

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة وتنفيذ الأرصفة

وشاهد وزير النقل عرض تقديمي حول خطة تطوير الميناء والمشروعات التي تم الانتهاء منها  ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ومنها تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وأعمال حاجز الأمواج بميناء السويس، وكذلك تدعيم أسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة وأعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وعمل عمرات جسيمة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها وتحسين وتطوير خدمات القطر والإرشاد بموانئ الهيئة.

txt

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "السخنة- العلمين- مطروح"

وبعدها توجه وزير النقل  لمتابعة التقدم في معدلات إنشاء رصيف جنوبى بالميناء، بطول 310 أمتار، وعرض 20 مترًا، وعمق 8 أمتار، حيث تقوم بانشاؤه شركتي النيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة للإنشاء والطرق – التابعتين للشركة القابضة للطرق  والكباري بوزارة النقل وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال وتفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية.

وزارة النقل تطوير الميناء وزير النقل مركزا عالميا للتجارة وخدمات الإصلاح والصيانة بقناة السويس

مواد متعلقة

تداول 16 ألف طن و1090 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة إلقاء القمامة علي السكة " فيديو "

ميناء دمياط يتعامل مع 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لشبكة القطار الكهربائى السريع السخنة/ العلمين/ مطروح

تداول 79 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تعرف على الاجراءات الجديدة لقطاع النقل البحري لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر

مواعيد قطارات السكك الحديدية الـVIP على خط القاهرة - أسوان ذهابًا وعودة

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي تسهم فى خلق محاور لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

الأكثر قراءة

إعلام عبرى: الاحتلال أبلغ الإدارة الأمريكية بتفاصيل عملية تحرير الرهينتين فى أوج تنفيذها

تجديد حبس متهم بقتل زوجته في الطالبية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

بعد قليل.. نظر دعوى وقف قرار حظر النقاب بالمدارس

لزيادة الثروة الحيوانية.. وكيل "زراعة الإسكندرية" يناقش تنفيذ مشروع الحصر الحيواني 2024

القاهرة الإخبارية: نقل المحتجزين الإسرائيليين المحررين لمستشفى بوسط إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟