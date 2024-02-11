الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18097 طنا تشمل: 1350 طنا مخلفات بنجر و16197 طن يوريا و550 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71884 طنا تشمل: 28647 طن ذرة و14574 طن قمح و1438 طن خشب زان و970 طن خردة و2790 طن زيت طعام و1000 طن مولاس و3390 طن فول صويا و1431 طن أبلاكاش و8344 طن حديد و9300 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات  184 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2355 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 87729 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128044 طنًا.

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كما غادرت 4 قطار بحمولة إجمالية 5111 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا وكوم ابو راضي، و1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4715 شاحنة.

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جدير بالذكر ان  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 
بدات الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كل الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس، حيث أكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي الذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر البضائع العامة حركة الوارد حركة الصادر من الحاويات

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