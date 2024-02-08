رئيس سيمنز العالمية: الخط الأول للقطار الكهربائي سيساهم في خلق آلاف فرص العمل

قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: نتشرف بشراكتنا القوية والإستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر.

وأضاف أن شبكة السكك الحديدية عالية السرعة تمثل وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع، مشيدًا بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.

وناقش تقدم الأعمال لتنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة /العلمين /مطروح.

جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير النقل اليوم الخميس، حيث ناقشا تقدم الأعمال لتنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة /العلمين /مطروح حيث استعرض تقدم الاعمال المدنية وقطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها للتحالف لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة.

يذكر أن مصدر مسئول بوزارة النقل أكد تقدم الأعمال بمحطة الضبعة للقطار السريع، ضمن تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح" مشيرًا إلى أن وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ المشروع بشكل دوري.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أمس الأربعاء، أن شبكة القطار الكهربائي السريع بجانب كونها شرايين تنمية فهي تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة والمناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة، فهي تسهم في خلق محاور لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير والربط بين المناطق السياحية.

وتابع أن تنفيذ كافة أعمال المشروع تتم وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، والاستغلال التجاري الأمثل لكافة المساحات الموجودة بالمحطات، التي يتم العمل بها، مشيرًا إلى أن مسار الخط يمتد من العين السخنة، وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط، ليربط مع الخط الثاني، ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول 675 كم و21 محطة (13 محطة قطار سريع - 8 محطة أقليمية) وسيتم التنفيذ خلال 24 شهر والسرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.