الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس سيمنز العالمية: الخط الأول للقطار الكهربائي سيساهم في خلق آلاف فرص العمل

مايكل بيتر الرئيس
مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي

قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: نتشرف بشراكتنا القوية والإستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر.

وأضاف أن شبكة السكك الحديدية عالية السرعة تمثل وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع، مشيدًا بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي  سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.

txt

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة- العلمين- مطروح"

وناقش تقدم الأعمال لتنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة /العلمين /مطروح.

جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير النقل اليوم الخميس، حيث ناقشا تقدم الأعمال لتنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة /العلمين /مطروح حيث استعرض تقدم الاعمال المدنية  وقطاعات المسار التي تم وجاري  تسليمها   للتحالف  لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية  والجدول الزمني  الخاص بتصنيع وتوريد  الوحدات المتحركة.

txt

تعرف على القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية " فيديو "

يذكر أن مصدر مسئول بوزارة  النقل أكد تقدم الأعمال بمحطة الضبعة للقطار السريع، ضمن تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح" مشيرًا إلى أن وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ المشروع بشكل دوري.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أمس الأربعاء، أن شبكة القطار الكهربائي السريع بجانب كونها شرايين تنمية فهي تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة والمناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة، فهي تسهم في خلق محاور لوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير  والربط بين المناطق السياحية.

وتابع أن تنفيذ كافة أعمال المشروع  تتم وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، والاستغلال التجاري الأمثل لكافة المساحات الموجودة بالمحطات، التي يتم العمل بها، مشيرًا إلى أن مسار الخط يمتد من العين السخنة، وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوبًا حتى العياط، ليربط مع الخط الثاني، ويتفرع شمالًا حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول 675 كم و21 محطة (13 محطة قطار سريع - 8 محطة أقليمية) وسيتم التنفيذ خلال 24 شهر والسرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "السخنة- العلمين- مطروح"

لرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي وزارة النقل المصرية قطاع النقل والمواصلات في مصر لنقل المواطنين التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة

مواد متعلقة

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "السخنة- العلمين- مطروح"

النقل: تقدم الأعمال بمحطة "الضبعة" للقطار السريع وفقًا لأحدث المواصفات العالمية

ورشة عمل عربية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية

وزير النقل يلتقى لاعبى نادى السكة الحديد ويطالبهم بالصعود إلى الدورى الممتاز

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

رئيس ميناء دمياط يعقد اجتماعا مع الشركات والتوكيلات لزيادة معدلات الشحن والتفريغ

مواعيد قطارات الـVIP اليوم الأربعاء على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

تداول 18 ألف طن و1180 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"