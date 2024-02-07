الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس ميناء دمياط يعقد اجتماعا مع الشركات والتوكيلات لزيادة معدلات الشحن والتفريغ

رئيس ميناء دمياط
رئيس ميناء دمياط يعقد اجتماعا مع الشركات والتوكيلات



 عقد اللواء بحري أ.ح  احمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، بحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل  بحو ممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وصوامع دمياط والحجر الزراعي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع  و سلامة الغذاء والتفتيش البحري.
حيث بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة رحب خلالها بالحضور.

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و تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقًا ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لأراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء، حيث تم التأكيد على  استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لدراسة كافة ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ.. 

هذا إلى جانب التأكيد على استمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات القانونية الممكنة بما يخدم رفع معدلات التداول بالميناء.

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هيئة ميناء دمياط يستقبل أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم لزيادة حجم الاعمال


وفى نهاية اللقاء أشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم بإعتبارهم شركاء فى النجاح الذى وصل إليه الميناء وقدموا الشكر على حرص رئيس مجلس الإدارة على عقد الاجتماعات الدورية بهم لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي.

جدير بالذكر ان اللواء بحري أ.ح  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استقبل وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان  هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا.. رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا..و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر.. ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.

رئيس ميناء دمياط يعقد اجتماعا مع الشركات والتوكيلات
رئيس ميناء دمياط يعقد اجتماعا مع الشركات والتوكيلات
رئيس ميناء دمياط يعقد اجتماعا مع الشركات والتوكيلات
رئيس ميناء دمياط يعقد اجتماعا مع الشركات والتوكيلات
هيئة ميناء دمياط أحمد حواش جدول الأعمال سير الأعمال بالميناء ممثلي الشركات والتوكيلات

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