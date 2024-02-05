الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة  .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19996 طن تشمل: 680 طن بودرة تلك معبأ و11267 طن يوريا و354 طن ملح معبأ و7695 طن بضائع متنوعة.

txt

ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

حركة الوارد من البضائع العامة 60110 طن
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60110 طن تشمل: 21914 طن ذرة و12763 طن خردة و500 طن فول صويا و1159 طن زيت طعام و3508 طن ابلاكاش و13244 طن قمح و5738 طن حديد و3127 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1284 طن. 


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 682 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 51 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4483 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84690 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122920 طنًا.

txt

اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي


كما غادر عدد 6 قطار بحمولة إجمالية 7553 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4634 شاحنة.

أجرى الفريق مهندس  كامل الوزير  وزير النقل جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أ.ح  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

في بداية الجولة شاهد الوزير عرضًا تقديمًا حول تقدم معدلات تنفيذ  المشروعات الجاري اقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر حركة الوارد البضائع العامة القمح قطار

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتي ولكني أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟