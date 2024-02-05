ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19996 طن تشمل: 680 طن بودرة تلك معبأ و11267 طن يوريا و354 طن ملح معبأ و7695 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 60110 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60110 طن تشمل: 21914 طن ذرة و12763 طن خردة و500 طن فول صويا و1159 طن زيت طعام و3508 طن ابلاكاش و13244 طن قمح و5738 طن حديد و3127 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1284 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 682 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 51 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4483 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84690 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122920 طنًا.



كما غادر عدد 6 قطار بحمولة إجمالية 7553 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4634 شاحنة.

أجرى ا لفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

في بداية الجولة شاهد الوزير عرضًا تقديمًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري اقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.