تداول 18 ألف طن و1180 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1180 شاحنة 80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 615 شاحنة 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 565 شاحنة 10 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين الرياض وامل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، دليلة وامل ، كما تم تداول 4530 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين النوي اكسبريس وSEAWAVE1 متجهة الي جدة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3260 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في اطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدات الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس، حيث أكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.