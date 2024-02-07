الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 18 ألف طن و1180 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن  وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1180 شاحنة 80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 615 شاحنة 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع، 565 شاحنة 10 سيارة. 

txt

اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين  الرياض وامل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1  فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، دليلة وامل  ، كما تم تداول 4530 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين النوي اكسبريس وSEAWAVE1 متجهة الي جدة  .

txt

هيئة ميناء دمياط يستقبل أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم لزيادة حجم الاعمال


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3260 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بجولة تفقدية  لميناء بورتوفيق بالسويس  لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في اطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
بدات الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس، حيث أكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن أرصفة موانئ الواردات حركة الصادرات

مواد متعلقة

"الأنفاق": الدراسات النهائية للخط السادس على وشك الانتهاء.. وتصنيع العربات على أرض مصرية

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة ميناء دمياط يستقبل أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم لزيادة حجم الاعمال

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

تداول 20 ألف طن و1200 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية القاهرة / الإسكندرية

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لمحور سمالوط على النيل بالمنيا

موعد افتتاح محطات مترو التوفيقية ووادى النيل والدول العربية وبولاق الدكرور

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد الجيش والانقسام الحكومي والغضب الأمريكي.. نتنياهو يواجه الأسوأ في مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟