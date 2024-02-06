النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، مشيرة إلى أنها ظاهرة خطيرة تتسبب فى أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

وطالبت النقل المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين والذي يخدم ملايين الركاب وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات.

وفى هذا السياق وعن تطوير السكة الحديد قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، فى تصريحات صحفية إنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر فهناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجستي القاهرة / الإسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا.

وأضاف وزير النقل فيما يخص تطوير نظم الإشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي إطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من 1120 مزلقانا، وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطات، مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالإسكندرية – رمسيس – دمنهور)، وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة، فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل / ورشة العربات ببشتيل).

حملة وزارة النقل لتوعية المواطنيين

حملة وزارة النقل لتوعية المواطنيين

حملة وزارة النقل لتوعية المواطنيين