الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" و"قطاع الأعمال" يبحثان توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

اجتماعًا موسعًا لوزيرا
اجتماعًا موسعًا لوزيرا النقل وقطاع الاعمال

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد عصمت، وزير قطاع الأعمال، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الأتوبيسات في مصرفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وتحت شعار" لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج".

txt

وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس يبحثان توطين صناعة بناء السفن

وزير النقل: ننفذ خطة شاملة لتوطين صناعة وسائل النقل

حضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت واكتا والقابضة للهندسة والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل، أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كل وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلي لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، مشيرًا الى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة  لانتاج  كافة أنواع الاتوبيسات ( كهرباء -غاز – ديزل) مثل شركة النصر يعد هدف أساسي تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه وذلك  تعظيمًا لتلك الصناعة في مصر وتوفيرا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الالاف من فرص العمل وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال لافتًا الي ان الوزارة  بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل  (السوبرجيت) واكتا وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث اسطولها عن طؤيق الاستفادة من خطة التصنيع المحلى لشركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص.

txt

وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص

وخلال الاجتماع تم استعراض إمكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها حيث تم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبما يسهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الاتوبيسات لتكون صناعة متكاملة مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من استيراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقًا لما تم إقراره  في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعي الحافلات والصناعات المغذية  لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذه التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وإمكانيات الشركة بما يسهم في دعم توطين هذه الصناعة.

وزيرى النقل وقطاع الاعمال1
وزيرى النقل وقطاع الاعمال1
وزيرى النقل وقطاع الاعمال2
وزيرى النقل وقطاع الاعمال2
وزيرى النقل وقطاع الاعمال3
وزيرى النقل وقطاع الاعمال3
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدكتور محمد عصمت وزير قطاع الاعمال اجتماعا الاتوبيسات في مصر توطين صناعة بالعاصمة الإدارية

مواد متعلقة

جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه بحمولة كلية 142 ألف طن

تقدم الأعمال بمحطة "السخنة" لخدمة المناطق السياحية والصناعية على البحر الأحمر

مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

تخدم القطامية والقاهرة الجديدة.. تقدم الأعمال بمحطة محمد نجيب وانتهاء تشطيبات "العاصمة"

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لكوبري "الصيرفي"

تداول 18 ألف طن و896 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تعديل ميعاد قطارين على خط "البصيلي-المعمورة" من اليوم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين