"النقل" و"قطاع الأعمال" يبحثان توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد عصمت، وزير قطاع الأعمال، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الأتوبيسات في مصرفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وتحت شعار" لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج".

وزير النقل: ننفذ خطة شاملة لتوطين صناعة وسائل النقل

حضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت واكتا والقابضة للهندسة والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل، أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كل وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلي لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، مشيرًا الى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لانتاج كافة أنواع الاتوبيسات ( كهرباء -غاز – ديزل) مثل شركة النصر يعد هدف أساسي تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه وذلك تعظيمًا لتلك الصناعة في مصر وتوفيرا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الالاف من فرص العمل وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال لافتًا الي ان الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) واكتا وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث اسطولها عن طؤيق الاستفادة من خطة التصنيع المحلى لشركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع تم استعراض إمكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها حيث تم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبما يسهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الاتوبيسات لتكون صناعة متكاملة مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من استيراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقًا لما تم إقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعي الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذه التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وإمكانيات الشركة بما يسهم في دعم توطين هذه الصناعة.

وزيرى النقل وقطاع الاعمال1

وزيرى النقل وقطاع الاعمال2