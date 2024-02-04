الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقدم الأعمال بمحطة "السخنة" لخدمة المناطق السياحية والصناعية على البحر الأحمر

الأعمال بمحطة السخنة
الأعمال بمحطة "السخنة

تواصل وزارة النقل  جهودها في متابعة الأعمال لعدد من المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها مع عدد من الشركات العالمية ومن هذه المشروعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ومتابعة مواقع العمل بعدد من المحطات (العين السخنة - العلمين - مطروح) وذلك في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة السخنة ومن المحطات التي شهدت تقدم الأعمال محطة السخنة حيث يتم متابعة التقدم في معدلات تشطيبات المحطة.

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تخدم محطة السخنة منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط ويتم متابعة الأعمال على نسبة الإنجاز بها وكذلك أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة والمخطط التجاري بالمحطة (فندق - محلات تجارية) وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية  للمشروع  كما يتم متابعة حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة كما يتم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ  وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول نحو 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة. 

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جدير بالذكر أن  شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالإضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة  والحد من التلوث البيئي. 

وخطوط شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة وفرت فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 الف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 الف فرصة عمل غير مباشرة فاستمرار تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لعدم إقرار غرامات تأخير من الشركات العالمية والمحلية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة ولكن لتوفيرها فرص العمل المشار إليها ولاهميتها في نقل الركاب والبضائع وخدمة حركة السياحة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

اقرأ أيضا: وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء السخنة كأكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية

محطة العين السخنة من الداخل
محطة العين السخنة من الداخل
محطة العين السخنة من الداخل
محطة العين السخنة من الداخل
وزارة النقل المشروعات القومية البحر الاحمر المناطق الصناعية متابعة الأعمال

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