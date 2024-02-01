الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ندوة "نظم إدارة صيانة الرصف" بمدينة نصر.. الثلاثاء المقبل

وزارة النقل
وزارة النقل

أعلنت جمعية الطرق العربية عقد ندوة "نظم إدارة صيانة الرصف" برعاية هيئة الطرق والكباري، الثلاثاء المقبل، بمدينة نصر بمقر الهيئة.

تأتي الندوة بالتعاون مع الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، وسوف تبدأ فاعلياتها فى الساعة ١٢،٣٠ ظهر الثلاثاء الموافق ٦ فبراير بقاعة مؤتمرات الهيئة العامة للطرق بمدينة نصر.

 

وقالت الجمعية في بيان لها، إن ذلك يأتي تماشيًا مع التطور الهائل والتوسع الكبير في شبكات الطرق المصرية ودخول نظم رصف حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، فقد استدعت الحاجة الى تطوير نظام علمي لإدارة الطرق وصيانتها والحفاظ عليها.


و يقدم محاضرة الندوة الدكتور وائل بخيت، استاذ هندسة الطرق والمطارات، بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية.

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وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص

يذكر أن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أعلن الانتهاء من تنفيذ محور "بديل خزان أسوان"، ويتم الآن وضع اللمسات الأخيرة عليه.

ويأتي المحور في إطار استكمال خطة وزارة النقل لتحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل، بعدد من المحاور العرضية؛ للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد.

ويقع المحور على النيل للربط بين طريق "أسوان- برنيس" حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى "أسوان- إدفو"، عابرا نهر النيل بطول 5،4 كم، لنقل الحركة المرورية من أعلى كوبرى الخزان القديم لشمال خزان أسوان مباشرة بـ5 كم، ليعبر الجزيرة إلى البر الثانى، أول طريق أسوان/ توشكا.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، لـ"الدستور"، أن الطريق الصحراوى الغربى يبلغ طوله 1155 كم بتكلفة 40.4 مليار جنيه، ويتم العمل فيه الآن، ويتم ازدواج وتطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوى الغربى، ليكون 5 لـ6 حارات/ اتجاه، منها 3 حارات للسيارات بالطريق الرئيسى فى الاتجاهين، و3 حارات خدمة للشاحنات الثقيلة، واتجاه "رصف خرسانى" للمتجه إلى القاهرة، والذى يعتبر أحد قطاعات طريق القاهرة/ كيب تاون للربط مع إفريقيا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فى المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم، بتكلفة إجمالية 10.6 مليار جنيه، وتشمل 21 عملا صناعيا و5 كبارى و22 نفقا ليضم 3 حارات/ اتجاه، بعرض 12 م للطريق الرئيسى.

اقرأأيضًا: رئيس "الطرق والكبارى" لـ"الدستور": الانتهاء من محور "بديل خزان أسوان".. يعبر النيل بطول 5.4 كم

جمعية الطرق العربية الطرق الكبارى حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري وزارة النقل

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