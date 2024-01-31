الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان قويسنا.. اليوم

الكوبرى الذى تم الاعلان
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله أعلى مزلقان قويسنا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير،  وزير النقل، عن بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان قويسنا اليوم، حيث تم تنفيذ عدد 2 كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد لربط شارع التحرير بشارعيّ العهد الجديد وشارع عبدالمحسن الصباحي، المؤديان إلى طريق شبين الكوم/ الباجور / القناطر، وكذلك طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بطول إجمالي 975م؛ لتسهيل حركة الانتقال شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة قويسنا ومنع التكدس المروري والقضاء على الحوادث الناتجة عن عبور السيارات.

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حل الاختناقات المرورية

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث.

ويسهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تم تنفيذ الكوبري أعلى مزلقان قويسنا الواقع وسط مدينة قويسنا على خط سكة حديد القاهرة / الإسكندرية ضمن كباري المرحلة الأولى لكباري المزلقانات.

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وأوضح وزير النقل، أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى أن هذه الكباري ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
الكوبرى الذى تم الاعلان عن تشغيله
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