الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يوفر الوقت والمال.. دور ميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات

ميناء أكتوبر الجاف
ميناء أكتوبر الجاف

 يمثل ميناء أكتوبر الجاف طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، كونه بيساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، وكمان يتميز الميناء باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية، بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

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دور ميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات

الميناء بيتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى جانب تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البري.

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 الميناء يتميز بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، بحيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها.

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من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
من داخل ميناء اكتوبر الجاف
الميناء منظومة النقل واللوجستيات الموانئ البحرية مستودع جمركي البضائع الطرق

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