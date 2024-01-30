الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة  ميناء دمياط  بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.  

حركة الصادر من البضائع العامة 9978 طنًا
وقد بلغت حركة الصادر  من البضائع العامة 9978 طنا تشمل:  4193 طن كلينكر و94 طن رمل و3800 طن يوريا و280 طن أسمنت معبأ و1611 طن بضائع متنوعة.

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 حركة الوارد من البضائع العامة 42524 طن
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42524 طن تشمل: 4900 طن ذرة و1508 طن خشب زان و10706 طن خردة و1161 طن زيت طعام و1699 طن أبلاكاش و7 طن معدات و6814 طن قمح 4600 طن سكر و6604 طن حديد و4525 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاويات 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات  509 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2176 حاوية مكافئة.

 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105349 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143641 طنًا.

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 غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5188 شاحنة.

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هيئة ميناء دمياط ب الميناء عدد السفن حركة الصادر البضائع العامة

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