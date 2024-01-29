الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء رفح البرى يستقبل 69 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الإثنين، 69 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا "40 مصابًا و29 مرافقًا" من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، إضافة إلى إدخال 78 من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة.

وقال مصدر مصري مسئول بميناء رفح البري، في تصريح صحفي، إنه تم إدخال 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية للجانب الفلسطيني، و5 شاحنات وقود منها 4 شاحنات سولار وواحدة غاز للمنازل، وتم تسليمها إلى وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في ميناء رفح من الجانب الفلسطيني.

ميناء رفح البري بشمال سيناء فلسطينيا قطاع غزة للعلاج المستشفيات المصرية قطاع غزة ميناء رفح البرى غذائية للجانب الفلسطيني

مواد متعلقة

أوروبا تدعو لممرات إنسانية وهدنة فى غزة

على مدار 20 يومًا.. اتصالات "لا تتوقف" بين الرئيس السيسى وقادة العالم لبحث الأوضاع فى غزة

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار لن يفيد سوى الفصائل الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لدخول شحنة جديدة من المساعدت إلى غزة

“القاهرة الإخبارية” تكشف تفاصيل تأهب دفعة المساعدات الثانية للوصول إلى غزة

فاينانشيال تايمز: فتح معبر رفح تم بعد جهود دبلوماسية مصرية مكثفة

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

عاجل|الرئيس السيسي والمستشار الألماني: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل