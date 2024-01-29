ميناء رفح البرى يستقبل 69 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الإثنين، 69 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا "40 مصابًا و29 مرافقًا" من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، إضافة إلى إدخال 78 من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة.

وقال مصدر مصري مسئول بميناء رفح البري، في تصريح صحفي، إنه تم إدخال 90 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية للجانب الفلسطيني، و5 شاحنات وقود منها 4 شاحنات سولار وواحدة غاز للمنازل، وتم تسليمها إلى وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في ميناء رفح من الجانب الفلسطيني.