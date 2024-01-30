وزير النقل يبحث مع "جايكا" تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يامادا جونيتشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وذلك بحضور السفير أوكا هيـروشي، سفير اليابان بالقاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

جونيتشي: العاصمة الإدارية الجديدة تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

من جانبه، أكد النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" على سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.

مناقشة تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19كم بعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار- المساحة) أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة- الفسطاط).

دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 4.5 كيلومتر جنوب السادس من أكتوبر

كما ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلومتر جنوب مدينة السادس من أكتوبر، وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورًا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة، التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم التأكيد على بدء دراسات الجدوى الاقتصادية في أبريل 2024 وانتهائها مع نهاية العام الحالي مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر، من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر، خاصة أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري

كما تناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة والحصول درجات الماجستير والدكتوراه في هذا المجال الهام، لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري.

وزير النقل اثناء لقاءه بوكالة جايكا

وزير النقل اثناء لقاءه بوكالة جايكا