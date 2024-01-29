وزير النقل يسلم شهادات المدرب الدولى المحترف من جامعة ولاية ميزوري الامريكية

قام الفريق مهندس كامل الوزيروزير النقل بتسليم شهادات المدرب الدولى المحترف لعدد 120 مدرب المعتمد من جامعة ولاية ميزوري الامريكية للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها حيث بدأت الفعاليات بكلمة لاحد المتدربات استعرضت خلالها اهمية تلك الدورات في صقل مهاراتها المختلفة في مجال العمل مؤكدة أنه وكافة الموظفين حريصين على التدريب والتثقيف المستمر بما يساهم في تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين كما اعرب رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولى التابع الجامعة ولاية ميزوري الامريكية عن سعاته بالتعاون مع وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحرى والبري لتدريب عدد 120 متدرب كمدربين دوليين سيقوموا بتدريب العمالة بشركاتهم على أسس علميه ودولية في كافة المجالات جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ابراهام هامر- رئيس الشركات الدولية بمعهد القيادة الدولي التابع الجامعة ولاية ميزوري الامريكية، ورئيس والعضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري

العنصر البشري دائما في اولويات الوزارة



وفي كلمته خلال فعاليات تسليم الشهادات اكد وزير النقل على ان العنصر البشري دائما في اولويات الوزارة وانه منذ ان شرفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة النقل فقد اكد الوزير ان وزارة النقل بكافة هيئاتها وشركاتها ستكون في طليعة الهيئات والشركات بالدولة بجهد ابنائها، مشيرًا الى انه تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل ارتكزت على خمسة محاور من اهمها العنصر البشري، حيث تم وضع آليات دقيقة لاختيار العناصر البشرية الجديدة وفق معايير دقيقة مع اعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر البشرية الحالية خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروعات عملاقة في مختلف مجالات النقل والتي تتطلب ان تكون العناصر البشرية على أعلى مستوى من الاختيار والتأهيل والتدريب والتثقيف، ليكون كل موظف قادرا على القيام بمهام وظيفته وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وكذلك عدم الاكتفاء بمثل هذه الدورات التدريبية بل يجب ان يعقبها إختبارات وان يخضع كل من يترقى لإختبارات دقيقة لإختيار افضل العناصر البشرية المؤهلة بما يحقق اهداف الشركة وبما يساهم في زيادة انتاجيتها وتقديمها لأعلى مستويات الخدمة

جديد بالذكر ان الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة كانت قد قامت بالاعلان عن تنفيذ برنامج المدرب الدولى المحترف حيث تقدم لهذا البرنامج اكثر من 500 موظف من الشركة القابضة وشركاتها التابعه، اجتاز المقابلة الشخصية 131 موظف وتم تنفيذ 9 برامج تدريبية لهم شملت الشركة القابضة للنقل البحري والبري - شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شركة ايجى باص - شركة غرب ووسط الدلتا - شركة القناة للتوكيلات الملاحية - شركة دمياط لتداول الحاويات - شركة المستودعات المصرية العامة وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات البضائع وشركات التوكيلات الملاحية ويأتي انعاقد هذه الدورات في اطار توجيه وزيرالنقل بضرورة وضع خطط استراتيجية وتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية للشركات، تعتمد على المهام الفعلية واستحداث - ادارات جديدة في الموارد البشرية والمراجعة الداخلية والحوكة والتحول الرقمي بما يمثل نقلة نوعية في طريق التحسين المستمر لجودة الأداء ودعم الجهود المبذولة لخلق بيئة إدارية ايجابية تساهم في تحقيق رؤية واهداف