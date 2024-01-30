الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل لـ"الدستور": شبكة القطار الكهربائى وفرت 72 ألف فرصة عمل

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن جذب الاستثمارات لعدد من قطاعات الوزارة يأتي بهدف تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، ما يعمل على توافر فرص العمل، مشيرا إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي الثلاثة وفرت 36 ألف فرصة عمل مباشرة، و36 ألف غير مباشرة تقريبا.

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وزير النقل يبحث مع "جايكا" تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو

 إنجازات الدولة في مجال النقل استهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين 

وأضاف  وزير النقل في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن إنجازات الدولة في مجال النقل استهدف توفير الوقت والجهد علي المواطنين، مشيرا إلى أن منظومة النقل على مستوى الجمهورية الشريان الرئيسي الذي تبنى عليه أسس برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

من جهته، قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن مصر شهدت نقلة نوعية في قطاع النقل خاصة الطرق والكباري، مؤكدا أن هذا التطور واضح وبرز في شهادات عالمية، منها مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28.

التطوير انعكس على المواطنين بشكل مباشر

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن هذا التطوير انعكس على المواطنين بشكل مباشر، حيث انخفضت معدلات حوادث الطرق، وساهم ذلك في خفض وفيات الحوادث بنسبة 44%، مشيرا إلى أن تطوير الطرق خفض أزمنة الرحلات ما قلل تكلفة التشغيل، وكل ذلك لتوفير الجهد والوقت على المواطنين.

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وزير النقل يتفقد ورش كوم أبوراضى ببنى سويف لمتابعة أعمال تطويرعربات القطارات المختلفة

جدير بالذكر أن وزير النقل تفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها يرافقه رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق، حيث تفقد مواقع العمل بمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل)، في المسافة من حدائق أكتوبر حتى بني سويف، مؤكدا أن الخط جزء من ممر التنمية اللوجيستي (القاهرة/ أسوان/ أبوسمبل)، والذي يهدف إلى خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى وغرب أسوان وغرب المنيا، بمناطق الاستهلاك في القاهرة والدلتا ومناطق التصدير في الإسكندرية.

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اللواء حسام الدين مصطفى وزير النقل إنجازات الدولة مجال النقل ل اللواء حسام الدين مصطفى

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