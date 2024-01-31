الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 20 ألف طن و924 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 924 شاحنة و131 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 384 شاحنة و114 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 540 شاحنة و17 سيارة.

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن، وهي دليلة، بوسيدون إكسبريس والحرية 1، بينما تغادر السفينتان الحرية 2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية وأمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2000 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2107 ركاب بموانيها.

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يذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 6 ملايين و440 ألف طن بضائع عامة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022، وزيادة الصادرات بنسبة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 89% خلال نفس الفترة.

موانئ البحر الأحمر سفاجا اليوم عدد السفن أرصفة موانئ الواردات حركة الصادرات بضائع

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