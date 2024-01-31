الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS HECTOR) التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14355 طن تشمل: 8005 طن كلينكر و1624 طن رمل و2500 طن يوريا و2226 طن بضائع متنوعة.

txt

ميناء دمياط يتعامل مع 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

 حركة الوارد من البضائع العامة 45840 طنًا
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45840 طن تشمل: 5920 طن ذرة و1093 طن خشب زان و5500 طن خردة و1380 طن زيت طعام و3298 طن أبلاكاش و6865 طن قمح 5650 طن سكر و5150 طن حديد و10984 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 578 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3065 حاوية مكافئة.

 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100216 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139322 طنًا.

txt

وزير النقل يشهد تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

txt

وزير النقل يسلم شهادات المدرب الدولى المحترف من جامعة ولاية ميزوري الامريكية

غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3779 طن قمح
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ وكوم أبوراضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5117 شاحنة.

هيئة ميناء دمياط الميناء البضائع العامة الحبوب القمح القطاع الخاص

مواد متعلقة

تسليم المشغل العالمي الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 للبدء فى البنية الفوقية

يوفر الوقت والمال.. دور ميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات

تداول 20 ألف طن و924 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وزارة النقل تنشر صورًا لمحور كلابشة التنموى على النيل فى أسوان

جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية الـVIP على خط "القاهرة - أسوان"

تفاصيل خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس

وزير النقل لـ"الدستور": شبكة القطار الكهربائى وفرت 72 ألف فرصة عمل

ننشر جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية القاهرة / الإسكندرية ذهاب وعودة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس