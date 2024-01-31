الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة النقل تخاطب "الأعلى للسيارات" بمقترحات لتوطين صناعتها فى مصر

صناعة السيارات
صناعة السيارات

قال مصدر مسئول بوزارة النقل، إن الوزارة خاطبت المجلس الأعلى لصناعة السيارات بعدد من المقترحات والتوصيات لتوطين صناعة السيارات، طالبت خلالها بتوفير المناخ اللازم للتصنيع من خلال حوافز استثمارية للمصنعين.

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أكد المصدر، في تصريحات، لـ"الدستور"، أهمية وجود حوافز ضريبية من خلال إعفاء الحافلات المصنعة محليا من ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية الصناعية، مشير إلى أهمية تشجيع الدراسات والأبحاث الخاصة بتصنيع البطاريات وأنواعها وبحث أضرارها، خاصة مع ظروف ارتفاع درجات الحرارة على شبكة الطرق داخل المدن، خاصة القاهرة.

مقترحات وزارة النقل لتمكين صناعة السيارات

من جهتها، قالت الدكتورة منى قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل، إن هناك توصيات ومقترحات لرؤية وزارة النقل للنهوض بتمكين صناعة السيارات من خلال توظيف البحث العلمي لكل القضايا الهندسية والاقتصادية الخاصة بصناعة المركبات الكهربية- الغاز، والاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة سـواء بشـركة النصـر للسـيارات أو مصانع  الإنتاج الحربي، لجـذب شـركات سيارات عالمية للاسـتثمار في السوق المصرية والاسـتفادة من حجـم السوق الكبيـرة والتصـدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية، التي تتيح النفاذ لحوالي (1.8) مليار مستهلك.

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دعم صـناعة مكونات السـيارات واستخدامها فـــي صـناعة السـيارات

أكدت قطب أهمية دعم صـناعة مكونات السـيارات واستخدامها فـي صـناعة السـيارات وتصديرها في صـورة قطــع غيـار سيارات واستخدامها أيضا في السوق المحلية، كما تم بدولة الهند، وكذا تفعيل ما أقره قانون الاستثمارالجديد مــن مزايا تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع في صورة إعفاءات ضريبية على مدار 7 سنوات من بـدء الإنتاج، إضافة لمنح أراض بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج وجهة التنفيذ المقترحة “الجهات المعنية بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وبالتنسيق مع اتحاد غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات"، مع أهمية توفير بيئة تحفيزية لصناعة الحافلات، وأن تكون موجهة للمٌصنع والمٌشتري لتنفيذ خدمة النقل الجماعي.

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مسئوول بوزارة النقل إعفاء الحافلات بوزارة النقل لمجلس الأعلى لصناعة السيارات التوصيات المقترحات لتوطين صناعة

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