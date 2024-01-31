وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبوحمص على خط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية بطول 1270 مترًا، وعرض 24 مترًا، ويتكون من اتجاهين بعرض 3 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى 3 تفريعات للربط مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وبلغت تكلفة تنفيذه 350 مليون جنيه.

بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص

وأكد الوزير، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة؛ لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث.

ويسهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، حيث أنشأت الهيئة العامة للطرق والكباري، كوبري أعلى مزلقان أبوحمص؛ لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوحمص وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة.

وأوضح وزير النقل، أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى أن هذه الكباري ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف الوزير، أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبوحمص

بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبوحمص

بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبوحمص