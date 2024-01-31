الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

القطارات
القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 1/2/2024، سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير و المنتزه بخط أبو قير لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية، كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بين  “المعمورة - البصيلي” واختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة.

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واشارت الهيئة في بيان لها، أنه فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتحويل خط ابوقير من سكة حديد الى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الأسكندرية فقد تم  إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا يوم الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية  بالمرحلة الثانية من المشروع على ان يتم تشغيل القطارات فى المسافة مابين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.

خدمة جديدة بخط (المعمورة - البصيلى)

وأضافت انه تقرر تشغيل خدمة جديدة بخط "المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

جدير بالذكرأن  محافظ الإسكندرية اكد على أهمية مشروع مترو الأنفاق الجديد، موضحا أنه يربط بين شرق وغرب الإسكندرية، مضيفا: "وقد انتهينا بالفعل من دراسة إنشائه، وخلال شهرين أو ثلاثة سيتم وضع حجر الأساس لتنفيذه، كما يتم حاليا التوسع في الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء".

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يستوعب 60 ألف راكب.. مصادر: بدء تنفيذ مشروع "مترو الإسكندرية" بديلًا لـ قطار أبو قير


أقرأ ايضا:الإسكندرية تكشف خطة إنشاء مترو الأنفاق
 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر حركة القطارات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الهيئة وزارة النقل مترو الأنفاق

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