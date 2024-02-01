الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 1108 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1108 شاحنات و131 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 576 شاحنة و118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000  طن بضائع، 532 شاحنة 18 سيارة. 

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وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون إكسبريس والحرية1 وغادرت ثلاث  سفن وهى الحرية2، دليلة وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2210 أطنان بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وأيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2035 راكب بموانيها.

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هجمات البحر الأحمر تهدد الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية.. ومطالب للكونجرس بمواجهة الأزمة

 

وزير النقل وزارة النقل أرصفة موانيء الهيئة موانيء ميناء

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