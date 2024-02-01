الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تواصل أعمال التشغيل التجريبي لمحطات المرحلة 3 للخط الثالث (فيديو)

أعمال التشغيل التجريبي
أعمال التشغيل التجريبي لمحطات المرحلة 3 للخط الثالث

نشرت شبكة القطارات المصرية بالاشتراك مع مترو الأنفاق تصوير يعد الأحدث لمحطات المرحلة 3 ج للخط الثالث - الكيت كات- جامعة القاهرة.

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غدًا.. إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

أعمال التجارب بدون ركاب للمرحلة 3 ج للخط الثالث والممتدة بين محطتى الكيت كات وجامعة القاهرة

وتجري أعمال التجارب بدون ركاب للمرحلة 3 ج للخط الثالث والممتدة بين محطتى الكيت كات وجامعة القاهرة  مرورا بمحطات ( التوفيقية - وادى النيل - جامعة الدول - بولاق ).

 أول مترو عرضي داخل القاهرة الكبرى لربط شرقها بغربها

ومع انتهاء التنفيذ وتشغيل المرحلة يكون قد اكتمل إنشاء الخط الثالث للمترو، وهو أول مترو عرضي داخل القاهرة الكبرى لربط شرقها بغربها.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق القاهرة ويمكن التعرف عليه فى عدد من النقاط.

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اعرف 5 خدمات يقدمها الصراف الآلي TVM لتذاكر مترو الأنفاق

1.  يبدأ القطار الكهربائي الخفيف  LRT  في مرحلتيه الأولى والثانية اللتين تم افتتاحهما وتشغيلهما  من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، والتي تضم عدد 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف– الخط الثالث للمترو الأنفاق- خط سكة حديد– السوبرجيت– الأتوبيس الترددي) وحتى محطة الفنون والثقافة.

2.  تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة (المستقبل– الشروق– بدر– هليوبوليس– العاشر) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين.

3.  تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة، ودون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

4. في إطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة لنقل المترددين على العاصمة والموظفين من المحطة، ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات وقطاعات العاصمة المختلفة.

 شاهد الفيديو: 

https://fb.watch/pXeM537JG4/?mibextid=Nif5oz
 

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مترو الأنفاق إدارة تشغيل المترو وزارة النقل وزير النقل اللواء طارق جويلى رئيس هيئة الانفاق

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