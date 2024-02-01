ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إعلامي إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39875، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39875 طن تشمل: 13666 طن كلينكر و8231 طن رمل و15156 طن يوريا و1573 طن اسمنت معبأ و1249 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55296 طن تشمل: 2894 طن ذرة و1005 طن زيت طعام و16100 طن خردة و4008 طن ابلاكاش و15774 طن قمح 3950 طن سكر و7265 طن حديد و4300 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1256 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 637 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4467 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102066 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135071 طنًا.



كما غادر 4 قطار بحمولة إجمالية 4981 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وامبابه وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5895 شاحنة.

يذكر أن خلال جولته التفقدية بمشروعات تطوير ميناء دمياط البحري شهد وزير النقل توقيع إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 الى المشغل العالمي كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية للمحطة أكد وزير النقل تنفيذ هذا المشروع الهام يأتي في إطار تنفيذ الممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ).



كما أجرى الوزير جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.



في بداية الجولة شاهد الوزير عرضًا تقديميًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري اقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.

و التقى الوزير بالسيد / خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس ( تحت التأسيس ) التابعة لتحالف ( يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد ) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1، حيث تم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع، ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من إجمالي أرصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 م وذلك الى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر1.