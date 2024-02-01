انفوجراف.. تعرف على مسارات خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير

يبحث العديد من ركاب مدينة الإسكندرية الذين اعتادوا على استقلال قطار أبو قير عن بدائل القطار.. وفى هذا التقرير ننشر المسارات البديلة من خلال الأتوبيسات.

المسارات البديلة من خلال الاتوبيسات

مسارات خطوط الأتوبيسات التي تم توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي، وذلك أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، حيث تم إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توقف قطار أبو قير من اليوم.

ايقاف قطار ابو قير الاسكندريه من اليوم

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1/2/2024، سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط أبو قير لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية، كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بين “المعمورة - البصيلي” واختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة.

وأشارت الهيئة في بيان لها، أنه في إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الأسكندرية، فقد تم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتبارًا من 7 صباحًا الخميس 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع على أن يتم تشغيل القطارات فى المسافة مابين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.

وأضافت أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بخط "المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

يذكر أن محافظ الإسكندرية أكد أهمية مشروع مترو الأنفاق الجديد، موضحًا أنه يربط بين شرق وغرب الإسكندرية، مضيفًا: "وقد انتهينا بالفعل من دراسة إنشائه، وخلال شهرين أو ثلاثة سيتم وضع حجر الأساس لتنفيذه، كما يتم حاليا التوسع في الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء".

انفوجراف

انفوجراف

انفوجراف

انفوجراف

انفوجراف