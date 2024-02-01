تقدم أعمال محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)

شهدت محطة الرماية تقدمًا في أعمالها وهي ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يبلغ طول هذه المرحلة (19 كم) وتشتمل على 17 محطة.

ويمتد المسار من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف LRT

جدير بالذكر أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق القاهرة ويمكن التعرف عليه فى عدد من النقاط.

1. يبدأ القطار الكهربائي الخفيف LRT في مرحلتيه الاولى والثانية اللتان تم افتتاحهما وتشغيلهما من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والتي تضم عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي ) وحتى محطة الفنون والثقافة

2. تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة ( المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر ) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين.

3. تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

4. في اطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة لنقل المترددين على العاصمة والموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات. وقطاعات العاصمة المختلفة.

تقدم الأعمال فى محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرا

تقدم الأعمال فى محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرا

تقدم الأعمال فى محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرا

تقدم الأعمال فى محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرا

تقدم الأعمال فى محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرا