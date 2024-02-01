تعديلات جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تأخير موعد بعض القطارات اليوم الخميس؛ نظرًا لما يتم من إنجازات لعدد من المشروعات القومية التي ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى فى هذه الفترة من أعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

مدة تأخير القطارات اليوم الخميس

خط القاهرة / الإسكندرية: 20 دقيقة.

خط القاهرة / أسيوط: 60 دقيقة.

خط أسيوط / أسوان: 80 دقيقة.

خط بنها / بورسعيد: 90 دقيقة.

خط طنطا / المنصورة / دمياط: 45 دقيقة.

خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة: 45 دقيقة.

واعتذرت الهيئة عن تلك التأخيرات؛ بسبب بعض التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من خلال إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.