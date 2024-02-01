الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعديلات جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تأخير موعد بعض القطارات اليوم الخميس؛ نظرًا لما يتم من إنجازات لعدد من المشروعات القومية التي ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى فى هذه الفترة من أعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

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مدة تأخير القطارات اليوم الخميس 

خط القاهرة / الإسكندرية: 20 دقيقة.

خط القاهرة / أسيوط: 60 دقيقة. 

خط أسيوط / أسوان: 80 دقيقة.

خط بنها / بورسعيد: 90 دقيقة.

خط طنطا / المنصورة / دمياط: 45 دقيقة.

خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة: 45 دقيقة.

واعتذرت الهيئة عن تلك التأخيرات؛ بسبب بعض التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من خلال إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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مواعيد قطارات سكك حديد مصر من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

قطارات الصعيد سكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل وزير النقل

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