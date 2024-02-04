الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تخدم القطامية والقاهرة الجديدة.. تقدم الأعمال بمحطة محمد نجيب وانتهاء تشطيبات "العاصمة"

محطة محمد نجيب
محطة محمد نجيب

تواصل وزارة النقل متابعة الأعمال لعدد من المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها مع عدد من الشركات العالمية، ومن هذه المشروعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، ومواقع العمل في عدد من المحطات على طول المسار (العين السخنة - العلمين - مطروح) في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة السخنة.

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العاصمة الإدارية أكبر المحطات في الشرق الأوسط

ومن المحطات التي شهدت تقدما في الأعمال فيها ويتم بها التشطيبات النهائية هي محطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة.

كذلك، تمت التشطيبات النهائية لمحطة العاصمة، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.

وتُعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتم الانتهاء من الأعمال وجاهزية الغرف الفنية فيها، وتم تسليمها لإحدى الشركات العالمية لتوافق المواصفات الفنية العالمية وتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.

كما يوجد ورشة للقطار السريع المقامة على مساحة 338 ألف متر مربع، حيث يجري الانتهاء من تنفيذها، والتي تشمل 7 سكك رئيسية خاصة بالقطارات و5 مبانٍ فنية، وسيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها.

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وزارة النقل تنشر صورًا لتقدم الأعمال بمشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

يذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي مناطق الجمهورية، وستكون شريانًا للتنمية، حيث ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، على سبيل المثال ستخدم المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة)، بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. 

كما ستخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذلك ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير. كما ستسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، ستخدم أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان، وخلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي.

وتم توفير حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال تنفيذ ثلاث خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع. يجب مواصلة تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لتجنب فرض غرامات التأخير من الشركات المحلية والعالمية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة، ولكن أيضًا لتوفير فرص العمل المذكورة ولأهميتها في نقل الركاب والبضائع وخدمة حركة السياحة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

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التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب
التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب
التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب
التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب
التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب
التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب

محطة محمد نجيب اكبر مجطات الشرق الاوسط
محطة محمد نجيب اكبر مجطات الشرق الاوسط
وزارة النقل المشروعات القومية الخط الأول شبكة القطار الكهربائي السريع قدم الاعمال

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