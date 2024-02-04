تداول 18 ألف طن و896 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و1552 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 496 شاحنة 1537 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 400 شاحنة 15 سيارة.

ووصول 1480 سيارة بوزن 2960 طنًا لميناء بورتوفيق



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والحرية1 بينما تغادر السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 3490 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي آور، بريدج، كوين نفرتيتي وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينتين النوي إكسبريس وSEA WAVE1 وعلى متنها 1480 سيارة بوزن 2960 طنًا قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1415 راكبًا بموانيها.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل قام بجولة تفقدية لميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها، فضلًا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري، وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس، نظرًا لموقعهما المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس حيث أكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في إطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.

كما شاهد وزير النقل عرضًا تقديميًا حول خطة تطوير الميناء والمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ومنها تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وأعمال حاجز الأمواج بميناء السويس وكذا تدعيم أسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة وأعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وعمل عمرات جسيمة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها وتحسين وتطوير خدمات القطر والإرشاد بموانئ الهيئة.

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