الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعديل ميعاد قطارين على خط "البصيلي-المعمورة" من اليوم

سكك حديد مصر،
سكك حديد مصر،

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها اليوم، عن تعديل ميعاد قطار 791 ركاب “البصيلي-المعمورة” ليقوم الساعة 07:05 مساءًا بدلًا من الساعة 05:30 مساءًا.

كما عدلت الهيئه ميعاد قطار 874 ركاب “المعمورة-البصيلي” ليقوم الساعة 08:30 مساءًا بدلًا من الساعة 07:10 مساءًا، وذلك لمقابلة قطاري 640 و4210، أخر قطارين بكل من المعمورة والبصيلي، اعتبارًا من اليوم الخميس. 

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جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1-2-2024، سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه بخط أبو قير لتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية، كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بين  “المعمورة - البصيلي” واختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة.

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وأشارت الهيئة في بيان لها، أنه في إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الأسكندرية، فقد تم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتبارًا من 7 صباحًا الخميس 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع على أن يتم تشغيل القطارات فى المسافة مابين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023 الماضى والتى تم الإعلان عنها مسبقا.

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