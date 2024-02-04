"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لكوبري "الصيرفي"

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لـكوبري الصيرفي وهو أحد الكباري التي تدخل ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، وتتضمن تلك المرحلة إنشاء 32 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان قويسنا

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان قويسنا، حيث تم تنفيذ 2 كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد لربط شارع التحرير بشارعي العهد الجديد وشارع عبد المحسن الصباحي المؤديان الى طريق شبين الكوم/ الباجور / القناطر وكذلك طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بطول إجمالي 975م لتسهيل حركة الانتقال شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة قويسنا ومنع التكدس المروري والقضاء على الحوادث الناتجة عن عبور السيارات.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ 32 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تم تنفيذ الكوبري أعلى مزلقان قويسنا الواقع وسط مدينة قويسنا على خط سكة حديد القاهرة / الإسكندرية ضمن كباري المرحلة الأولى لكباري المزلقانات.

وأوضح وزير النقل أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.