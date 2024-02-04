الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه بحمولة كلية 142 ألف طن

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه

استقبلت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية مساء أمس السبت سفينة الحاويات العملاقة T.ROOSEVELT  توكيل CMA CGM والتي يتم تراكيها لأول مرة بأرصفة ميناء الأسكندرية حيث تم إستقبالها على رصيف محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي تم إفتتاحها بتشريف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023.

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جدير بالذكر أن ميناء الأسكندرية كان قد إستقبل منذ أقل من شهر السفينة  NEVADAوالتي كانت تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الأسكندرية حتى ذلك الوقت إلا أنه وفي إطار إستكمال سلسلة الإنجازات فقد نجحت ميناء الأسكندرية اليوم في إستقبال السفينة  T.ROOSEVELT برقم التسجيل  IMO 9780873  والتي تعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى ميناء الأسكندرية حتى تاريخه

ويصل طول السفينة T.ROOSEVELT والتي ترفع العلم المالطي إلى  365.9 م بعرض 48.2 م وبغاطس يصل إلى حوالي  16م بحمولة كلية 142  ألف طن بطاقة 14،440 حاوية مكافئة وجاري حاليا العمل على تفريغ  حمولتها.

هذا وقد قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة T.ROOSEVELT الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة وعبورها من خلال المجر الملاحي لقناة السويس في الأول من فبراير حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الأسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

خاصة وأن هيئة ميناء الأسكندرية تنفيذا لتوجيهات  الفريق كامل الوزير وزير النقل قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية بطاقة تداول م1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 الف وحدة  بضائع دحرجة سنويًا   بالإضافة إلى تكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران باعماق تصل إلى 20م تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن فضلا عما يتم إنشاءه حاليًا من أرصفة ومحطات تخصصية بميناء الدخيلة على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية فضلا علي تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

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وفي هذا السياق فقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ـ إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة T.ROOSEVELT وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الإنتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الأسكندرية إلى ميناء مالطا.

ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
ميناء الاسكندرية يستقبل اكبر سفينة فى تاريخه
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر متعددة الأغراض لاشتراطات البيئة

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