الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

عملية التطوير التى
عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق

تبذل وزارة النقل جهودا متواصلة لتطوير الموانئ بهدف جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، ومن ضمن هذه الموانئ التي تُدرج ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية، يأتي ميناء بورتوفيق بالسويس، حيث يتم متابعة عملية التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء.

وتم الانتهاء من بعض هذه المشروعات، وسجلت معدلات تقدم جيدة في تنفيذ المشروعات الأخرى، مثل تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأعمال حاجز الأمواج بميناء السويس، كما تم تدعيم أسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، وأعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وإجراء عمليات صيانة شاملة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها. كما يتم تحسين وتطوير خدمات القطر والإرشاد في موانئ الهيئة.

txt

وزارة النقل تنشر صورًا لمحور كلابشة التنموى على النيل فى أسوان

 تقدم الاعمال في معدلات إنشاء رصيف جنوبى بالميناء

كما يتم متابعة تقدم الأعمال في معدلات إنشاء رصيف جنوبى بالميناء بطول 310 أمتار وعرض 20 مترًا وعمق 8 أمتار، وتقوم بانشاؤه  شركتى النيل العامة للطرق والكباري والنيل العامة للإنشاء والطرق – التابعتين للشركة القابضة للطرق والكباري بوزارة النقل حيث يتم تكثيف الأعمال وتنفيذها يتم وفقا لقياسات الجودة العالية.

txt

وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس يتفقدان ترسانة السويس البحرية لدعم توطين صناعة السفن

كل ذلك يتم بالتعاون بين الميناء وترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس لتقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس حيث يكون هناك دعم تعاون ثلاثي والذي يأتي في اطار سبل توطين صناعة السفن في مصر وجعل الميناء في مصاف الموانىء المصرية التي تقدم خدمات النقل البحري وكذلك  العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب كبرى شركات السيارات بشرق اسيا وتشغيل الخطوط الملاحية الكبيرة بالميناء، والسعي لجذب سفن الكروز الكبرى لوضع مصر ضمن الخطط المستقبلية لاستقبال السفن السياحية.

اقرأ ايضا : تقدم الأعمال بمحطة "السخنة" لخدمة المناطق السياحية والصناعية على البحر الأحمر

عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق
عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق
عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق
عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق
عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق
عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق
وزارة النقل تطوير الموانئ مصر للتجارة واللوجيستيات الموانيء ميناء السويس

مواد متعلقة

تقدم الأعمال بمحطة "السخنة" لخدمة المناطق السياحية والصناعية على البحر الأحمر

مواعيد قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

تخدم القطامية والقاهرة الجديدة.. تقدم الأعمال بمحطة محمد نجيب وانتهاء تشطيبات "العاصمة"

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لكوبري "الصيرفي"

تداول 18 ألف طن و896 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تعديل ميعاد قطارين على خط "البصيلي-المعمورة" من اليوم

تواصل أعمال التشغيل التجريبي لمحطات المرحلة 3 للخط الثالث (فيديو)

تعديلات جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين