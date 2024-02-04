جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

تبذل وزارة النقل جهودا متواصلة لتطوير الموانئ بهدف جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، ومن ضمن هذه الموانئ التي تُدرج ضمن المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية، يأتي ميناء بورتوفيق بالسويس، حيث يتم متابعة عملية التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء.

وتم الانتهاء من بعض هذه المشروعات، وسجلت معدلات تقدم جيدة في تنفيذ المشروعات الأخرى، مثل تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأعمال حاجز الأمواج بميناء السويس، كما تم تدعيم أسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، وأعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وإجراء عمليات صيانة شاملة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها. كما يتم تحسين وتطوير خدمات القطر والإرشاد في موانئ الهيئة.

تقدم الاعمال في معدلات إنشاء رصيف جنوبى بالميناء

كما يتم متابعة تقدم الأعمال في معدلات إنشاء رصيف جنوبى بالميناء بطول 310 أمتار وعرض 20 مترًا وعمق 8 أمتار، وتقوم بانشاؤه شركتى النيل العامة للطرق والكباري والنيل العامة للإنشاء والطرق – التابعتين للشركة القابضة للطرق والكباري بوزارة النقل حيث يتم تكثيف الأعمال وتنفيذها يتم وفقا لقياسات الجودة العالية.

كل ذلك يتم بالتعاون بين الميناء وترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس لتقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس حيث يكون هناك دعم تعاون ثلاثي والذي يأتي في اطار سبل توطين صناعة السفن في مصر وجعل الميناء في مصاف الموانىء المصرية التي تقدم خدمات النقل البحري وكذلك العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب كبرى شركات السيارات بشرق اسيا وتشغيل الخطوط الملاحية الكبيرة بالميناء، والسعي لجذب سفن الكروز الكبرى لوضع مصر ضمن الخطط المستقبلية لاستقبال السفن السياحية.

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عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق

عملية التطوير التى يشهدها ميناء بور توفيق