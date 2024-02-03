وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس يتفقدان ترسانة السويس البحرية لدعم توطين صناعة السفن

تفقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، يرافقه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شركة ترسانة السويس البحرية، لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على الحوض الجاف، وكذلك تفقد الحوض العائم حمولة 55 ألف طن.

وأكد وزير النقل، خلال جولته بترسانة السويس، وفقا لبيان للوزارة، اليوم السبت، أن الجولة تأتي في إطار التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة موانئ البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها "سفن الرورو، سفن البضائع العامة، سفن الصب الجاف النظيف".

وأوضح أنه يتم تنفيذ كل الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030 ليكون الأسطول المصري قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويا، وخدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

من جهته، قال الفريق أسامة ربيع "إن هيئة قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعزيز القدرات الفنية للترسانات التابعة لها والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز؛ بما يمكن معه رفع تصنيف خدمات الإصلاح وصيانة السفن لتكون في مقدمة حزمة الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة".

ونوه بأن نشاط الإصلاح وصيانة السفن بالترسانات والشركات التابعة للهيئة شهد نموا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، حيث نجحت ترسانات الهيئة في تقديم نموذج عملي في دعم العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية من خلال تقديم خدمات الإصلاح والصيانة التي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة التعرض للأعطال أوالمواقف الطارئة.

وذكر بيان وزارة النقل أن الوزير كان قد تفقد، في وقت سابق، ميناء بورتوفيق بالسويس لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط شامل لتطوير الموانئ؛ لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت الجولة بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانات الشركة والورش، فضلا عن استعراض عدد من الوحدات التي تم تصنيعها وكيفية الاستفادة من إمكانات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري.

تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية

وأعقب ذلك، استعراض وزير النقل خطة تطوير الميناء والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ومنها تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وأعمال حاجز الأمواج بميناء السويس، وكذا تدعيم أسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، وأعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وعمل عمرات جسيمة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها، وتحسين وتطوير خدمات القطر والإرشاد بموانئ الهيئة.

وتابع وزير النقل التقدم في معدلات إنشاء رصيف جنوبى بالميناء، موجها بضرورة تكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية.. وشدد على الارتقاء وتحسين العمل لتقديم خدمات جيدة لمستخدمي النقل البحري لجعل الميناء في مصاف الموانئ المصرية التي تقدم خدمات النقل البحري، فضلا عن العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب كبرى شركات السيارات بشرق آسيا وتشغيل الخطوط الملاحية الكبيرة بالميناء، والسعي لجذب سفن الكروز الكبرى لوضع مصر ضمن الخطط المستقبلية لاستقبال السفن السياحية.