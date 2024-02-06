الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لمحور سمالوط على النيل بالمنيا

محور سمالوط على النيل
محور سمالوط على النيل بمدينة المنيا

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لمحور سمالوط على النيل الذي يعد أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، ويبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بعدد 2 حـارة مـرورية لكل اتجاه ويشمل 47 عملًا صناعيًا (30 كوبري - 17 نفقا) والذي يسهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل.

txt

وزارة النقل تنشر صورًا لمحور كلابشة التنموى على النيل فى أسوان

وشهد  قطاع الطرق والكبارى تطورًا كبيرًا وانعكس هذا التطور على مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019.

txt

وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص

وترتيب الدول في مؤشر جودة الطرق بالنسبة لـ2020 وعام 2021 لم يصدر بعد و2022 لم يصدر التقرير بعد بسبب الأزمات الحالية.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق والكباري وضعت خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية مبنية على الأهداف التالية:

  • الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة ( الزراعية - الصناعية – السياحية...)
  • إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم.
  • ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الإقتصادى والإنتاجى
  • العمل على الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة.
  • خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى
  • ربـــط مـــوانئ الجمهورية (الجافة – البرية – البحـــرية) والمناطق الصناعية واللوجستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية
  • تعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة.
  • إنشاء الكبارى العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية
  • إنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل (رصف خرسانى) للحد من الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية
  • التوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود
  • الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية
  • شاهد الفيديو:

49121-محور-سمالوط-التنموى-على-النيل-بمحافظة-المنيا
49121-محور-سمالوط-التنموى-على-النيل-بمحافظة-المنيا
43789-محور-سمالوط-التنموى-على-النيل
43789-محور-سمالوط-التنموى-على-النيل
محور سمالوط على النيل بمدينة المنيا
محور سمالوط على النيل بمدينة المنيا
وزارة النقل لمحور سمالوط مدينة سمالوط الطريق الصحراوي مؤشر التنافسية الدولية

مواد متعلقة

موعد افتتاح محطات مترو التوفيقية ووادى النيل والدول العربية وبولاق الدكرور

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

تعرف على القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية " فيديو "

جدول مواعيد قطارات القاهرة - أسوان الـVIP للذهاب والعودة

"النقل" و"قطاع الأعمال" يبحثان توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

جهود وزارة النقل لتطوير ميناء بورتوفيق (صور)

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه بحمولة كلية 142 ألف طن

تقدم الأعمال بمحطة "السخنة" لخدمة المناطق السياحية والصناعية على البحر الأحمر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟