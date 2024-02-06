"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لمحور سمالوط على النيل بالمنيا

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لمحور سمالوط على النيل الذي يعد أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، ويبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بعدد 2 حـارة مـرورية لكل اتجاه ويشمل 47 عملًا صناعيًا (30 كوبري - 17 نفقا) والذي يسهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل.

وشهد قطاع الطرق والكبارى تطورًا كبيرًا وانعكس هذا التطور على مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019.

وترتيب الدول في مؤشر جودة الطرق بالنسبة لـ2020 وعام 2021 لم يصدر بعد و2022 لم يصدر التقرير بعد بسبب الأزمات الحالية.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق والكباري وضعت خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية مبنية على الأهداف التالية:

الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة ( الزراعية - الصناعية – السياحية...)

إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم.

ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الإقتصادى والإنتاجى

العمل على الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة.

خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى

ربـــط مـــوانئ الجمهورية (الجافة – البرية – البحـــرية) والمناطق الصناعية واللوجستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية

تعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة.

إنشاء الكبارى العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية

إنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل (رصف خرسانى) للحد من الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية

التوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود

الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية

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