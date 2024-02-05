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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية " فيديو "

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

نشرت وزارة النقل اليوم فيديو خاص بالقطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية والتى تم إفتتاح المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائى الخفيف LRT في 3 يوليو 2022 من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول68.81 كم وعدد 12 محطة ( 11 محطة سطحية - 1محطة علوية محطة الفنون والثقافة).

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وزير النقل لـ"الدستور": شبكة القطار الكهربائى وفرت 72 ألف فرصة عمل

شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي مناطق الجمهورية

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي مناطق الجمهورية، وستكون شريانًا للتنمية، حيث ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، على سبيل المثال ستخدم المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة)، بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. 

كما ستخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذلك ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير. كما ستسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، ستخدم أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان، وخلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي.

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وتم توفير حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال تنفيذ ثلاث خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع. يجب مواصلة تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لتجنب فرض غرامات التأخير من الشركات المحلية والعالمية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة، ولكن أيضًا لتوفير فرص العمل المذكورة ولأهميتها في نقل الركاب والبضائع وخدمة حركة السياحة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

تقدم الأعمال بمحطة "السخنة" لخدمة المناطق السياحية والصناعية على البحر الأحمر

شاهد الفيديو: 

وزارة النقل القطار الكهربائي الخفيف LRT محطة عدلي شبكة القطار الكهربائي السريع المناطق الزراعية

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