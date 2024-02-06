الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة ميناء دمياط يستقبل أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم لزيادة حجم الاعمال

هيئة ميناء دمياط
هيئة ميناء دمياط يستقبل أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم

 

استقبل اللواء بحري أ.ح  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان  هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا.. رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا..و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر.. ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.

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لفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التى يتمتع به الميناء

حيث قدم رئيس مجلس الإدارة عرض توضيحي تضمن أهم الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التى يتمتع به الميناء إلى جانب أهم المشروعات الجارية والمستقبلية.

كما تناولت مناقشات وفد المكتب الإقليمي للخط الملاحي ONE بإنجلترا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الخطة التشغيلية وسياسات وخطط وتوجهات الخط الملاحي وحجم أعماله بميناء دمياط فى ضوء الأحداث الحالية بالمنطقة، والخطط المقترحة للتعامل مع هذه المستجدات إلى جانب تبادل المقترحات التى تساعد على زيادة أعمال الخط الملاحي بالميناء وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق هذا الغرض.

كما تم اطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران وصولًا إلى عمق 18.5 م بما يساهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي، والذى أثمر مؤخرًا عن نجاح الميناء فى استقبال سفينة الحاويات ( ONE FREDOM ) والتى وصل غاطسها إلى 16 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات تصل الميناء منذ افتتاحه، هذا بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة التي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤخرا.

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حضر اللقاء اللواء بحرى أ.ح  طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط، رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية، ومدير عام الاستثمار بالهيئة.

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